У Житомирській області військовозобов'язаному стало погано в ТЦК: він помер у лікарні

У місті Звягель Житомирської області військовозобов'язаному стало зле у ТЦК та СП. Згодом чоловік помер у медичному закладі.

Про це повідомили у пресслужбі Житомирського обласного ТЦК та СП.

"28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань", - йдеться у повідомленні.

Вже 29 травня, розповіли у військкоматі, чоловіка "схопив" епілептичний напад, що був спричинений тривалим вживанням алкоголю". Йому надали невідкладну медичну допомогу та швидку. Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво.

Зазначається, що 2 червня чоловік помер у лікарні від отриманих під час епілептичного нападу травм.

"Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося", - розповіли у ТЦК.

Як повідомлялося, у передмісті Києва хлопець порізав вени у ТЦК. Зазначається, що патрульні затримали чоловіка до початку комендантської години, доправили його до ТЦК. Там його побили, забрали речі та відвезли у Вишневе на ВЛК.

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