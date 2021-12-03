У Житомирській області водій на смерть збив жінку, яка переходила дорогу

У Житомирській області водій на смерть збив жінку, яка переходила дорогу

Жінка отримала смертельні травми.

У селі Дениші Житомирського району мікроавтобус "Рута" збив жінку, яка переходила дорогу. Вона померла на місці.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

58-річний водій мікроавтобуса "Рута", їдучи в напрямку села Михайлівки, наїхав на жінку, яка переходила дорогу.

У результаті 47-річна жителька Денишів загинула на місці. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України.

Новини України: у Кам`янському легковик збив людей, які перебігали дорогу – двоє з чотирьох загинули

Нагадаємо, у Херсоні, на перехресті вулиць Миколаївське шосе та Нестерова, водій легкової автівки збив пішохода на нерегульованому пішохідному переході.

Читайте також: