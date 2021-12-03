У Житомирській області водій на смерть збив жінку, яка переходила дорогу

Жінка отримала смертельні травми.
У селі Дениші Житомирського району мікроавтобус "Рута" збив жінку, яка переходила дорогу. Вона померла на місці.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
58-річний водій мікроавтобуса "Рута", їдучи в напрямку села Михайлівки, наїхав на жінку, яка переходила дорогу.
У результаті 47-річна жителька Денишів загинула на місці. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Херсоні, на перехресті вулиць Миколаївське шосе та Нестерова, водій легкової автівки збив пішохода на нерегульованому пішохідному переході.
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