У Житомирській області застілля подружжя закінчилось ножовим пораненням

Жінка штрикнула ножем чоловіка.
В Овручі Житомирської області застілля подружжя почалося сваркою, а потім закінчилося ножовим пораненням.
Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції області.
За іфнормацією правоохоронців, конфлікт виник між чоловіком і жінкою 17 грудня. Вони разом розпивали спиртні напої, а потім між ними виник конфлікт. Сварка перейшла до фізичної розправи: 40-річна жінка завдала 44-річному чоловікові кілька поранень.
Піся скоєного жінка викликала медиків. Чоловік перебуває у лікарні. Його прооперували. Нині його життю ніщо не загрожує.
Тим часом правоохоронці з'ясовують усі причини конфлікту. Жінці загрожує покарання: від значного штрафу до 10 років позбавлення волі.
Як повідомлялося, у Черкасах, поблизу торговельно-розважального центру, ножем поранили підлітка. Нападника затримали. Потерпілого бригада медиків ушпиталила до Черкаської обласної дитячої лікарні. Йому провели операцію. Поліція з’ясовує всі обставини інциденту.
Читайте також:
- У Дніпропетровській області на трасі зіткнулися вантажівка і легковик: одне з авто від удару загорілося, живцем згорів чоловік
- Нещасний випадок у шахті у Дніпропетровській області: під час виймання вугілля постраждали троє гірниківиків
- Дзюрить під двері, трощить будинок і нападає на людей: під Києвом чоловік тримає у страху увесь під’їзд багатоповерхівки