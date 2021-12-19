У Житомирській області застілля подружжя закінчилось ножовим пораненням

Жінка штрикнула ножем чоловіка.

В Овручі Житомирської області застілля подружжя почалося сваркою, а потім закінчилося ножовим пораненням.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції області.

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За іфнормацією правоохоронців, конфлікт виник між чоловіком і жінкою 17 грудня. Вони разом розпивали спиртні напої, а потім між ними виник конфлікт. Сварка перейшла до фізичної розправи: 40-річна жінка завдала 44-річному чоловікові кілька поранень.

Піся скоєного жінка викликала медиків. Чоловік перебуває у лікарні. Його прооперували. Нині його життю ніщо не загрожує.

Тим часом правоохоронці з'ясовують усі причини конфлікту. Жінці загрожує покарання: від значного штрафу до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Черкасах, поблизу торговельно-розважального центру, ножем поранили підлітка. Нападника затримали. Потерпілого бригада медиків ушпиталила до Черкаської обласної дитячої лікарні. Йому провели операцію. Поліція з’ясовує всі обставини інциденту.

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