У Житомирській області жінка, доньку якої збив потяг, виграла позов проти "Укрзалізниці"

УЗ має відшкодувати матері загиблої жінки моральну шкоду.

У Житомирській області Бердичівський міжрайонний суд ухвалив рішення, що "Укрзалізниця" має відшкодувати моральну шкоду жінці, доньку якої збив потяг. Компанія має сплатити майже 90 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Торік 28-річна жителька Бердичева потрапила під електропотяг і загинула. Її мати подала позов до суду на акціонерне товариство про відшкодування моральної шкоди, завданої трагічною загибеллю дочки, керуючись нормами цивільного законодавства, відповідно до яких власник джерела підвищеної небезпеки (а потяг – одне з таких) повинен відшкодувати завдану цим джерелом шкоду, незалежно від наявності своєї вини.

Минулого року жінка вже подавала позов, і суд задовільнив його частково.

Судове слідство встановило, що молода жінка грубо знехтувала правилами поведінки на залізниці, що призвело до її загибелі. Тому розмір заявленої моральної шкоди було зменшено зі 150 000 до 50 000 грн, з чим погодився і суд апеляційної інстанції.

У своєму другому позові бердичівлянка просила стягнути з "Укрзалізниці" 88 тис. грн витрат, понесених нею для спорудження надгробного пам’ятника на могилі доньки.

"Як і минулого разу, відповідач був проти задоволення позовних вимог. Цього разу мотивував тим, що сума витрат на виготовлення пам’ятників визначається з їх фактичної вартості та не повинна перевищувати граничну вартість стандартних пам’ятників та огорож, яка для Житомирщини встановлена у розмірі 2 200 грн. Також представник "Укрзалізниці" вказував на фіктивність наданих позивачкою товарного чека і накладної", - йдеться в повідомленні суду.

Суд вивчив матеріали та докази, які підтверджували вартість витрат на спорудження пам'ятника та не вбачив підстав сумніватися у їх правдивості. Крім того, чинне законодавство не містить обмежень щодо меж відшкодування витрат на поховання, а вони мають бути компенсовані особою, котра завдала шкоду смертю потерпілого. У даному разі вина останнього не враховується.

"Оскільки смерть сталася внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки, власником якого є відповідач, та витрати на встановлення надгробного пам’ятника взяла на себе її мати, такі витрати доводяться товарним чеком, суд стягує 88 000 гривень понесених витрат", - йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, що у селищі Пісочин Харківської області потяг на смерть збив 19-річну дівчину.

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