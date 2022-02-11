У Житомирській області жінка влаштувала шопінг з чужою банківської карткою

Чоловік забув картку у банкоматі.
У Бердичеві жінка скористалася чужою карткою, забутою у банкоматі, а потім розрахувалася нею за товари у крамницях. Вона витратила понад 2 тисячі гривень з чужого банківського рахунку.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
До поліції зателефонував 45-річний житель смт Черняхова із заявою про крадіжку грошей з його банківського рахунку. Чоловік виявив, що зникла його банківська картка і за її допомогою було здійснено розрахунки у кількох торгівельних закладах.
Як з’ясувалось, того дня заявник знімав кошти в одному з банкоматів, де й забув свою картку.
Поліцейські встановили, що банківську картку заявника привласнила 58-річна місцева жителька. Жінку розшукали, вона визнала свою провину. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, в Одесі 24-річна дівчина створила профіль під виглядом крамниці із продажу одягу та пропонувала клієнтам товар, якого у неї не було.
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