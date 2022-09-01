У Житомирській області зіткнулись легковик з вантажівкою: один з водіїв помер на місці

У результаті ДТП загинув один з водіїв.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Житомирській області.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля "ВАЗ", 73-річний киянин, рухаючись у напрямку смт Черняхова, виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з вантажним автомобілем "ЗІЛ" під керуванням 29-річного жителя м. Житомира", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок ДТП водій легковика загинув на місці пригоди, травми отримала пасажирка автомобіля, 66-річна жителька Київської області. Жінку доправили до реанімаційного відділення Житомирської обласної лікарні.

У рамках досудового розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, поліцейські встановлюють усі обставини та причини, що призвели до смертельної ДТП.

Раніше стало відомо, що неподалік Хмельницького внаслідок зіткнення "ВАЗ-2101" з KIA Sorento загинули троє людей.

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