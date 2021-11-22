У Житомирській області зіткнулися легковики: п'ять осіб опинилися у лікарні

У Житомирській області зіткнулися легковики: п'ять осіб опинилися у лікарні

Стан трьох - важкий.

На автодорозі Бердичів-Хмільник у Житомирській області сталася ДТП: лобом у лоб зіткнулися два легковики.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 22 листопада.

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Зазначаєься, що іномарка вилетіла на зустрічну смугу, а там увігналася у ВАЗ. Травми отримали п'ятеро людей: обидва водії та їхні пасажирки опинилися у лікарні.

Медики кажуть в усіх п'ятьох складні політравми, а троє із них важкому стані. Лікарі борються за життя потерпілих.

Новини Житомирської області: медики борються за життя п'ятьох людей, які постраждали в ДТП

Як повідомлялося, у Кривому Розі сталася аварія: вантажівка зім’яла "ЗАЗ". Водій легковика загинув, пасажирка дістала травми. Кермувальник вантажівки не постраждав. Він був напідпитку, кажуть очевидці. Поліція з’ясовує обставини трагедії. Зокрема, хто дозволив кермувальнику у такому стані вирушити в рейс. Вантажівка брала участь у ремонті автошляхів.

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