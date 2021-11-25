У Жмеринці озброєна ножем жінка намагалася пограбувати касу магазину: фото

Перед пограбуванням магазину жінка на ринку вирвала з рук незнайомки 200 гривень та викрала з прилавку ніж.

У середу, 24 листопада, у Жмеринці Вінницької області жінка намагалась пограбувати касу магазину, погрожуючи продавчині ножем. Нападницю затримали правоохоронці на місці злочину.

Як розповіли у пресслужбі поліції Вінниччини, повідомлення про злочин надійшло до правоохоронців близько 11:30 від працівниці магазину, яка у момент нападу вийшла з підсобного приміщення.

Озброєну жінку екіпаж патрульної поліції затримав на місці злочину. Зловмисницею виявилась 25-річна жителька Київської області. Під час перевірки з’ясувалось, що вона перебуває у розшуку за крадіжки на території Київщини. Ніж у жінки правоохоронці вилучили.

ГУ Нацполіції у Вінницькій області

"Попередньо встановлено, що затримана вчинила ще низку злочинів на території Жмеринки. На ринку, розташованому неподалік залізничного вокзалу, зловмисниця вирвала з рук жінки 200 гривень та викрала з прилавку ніж, з яким вчинила розбійний напад на продавчиню магазина побутової хімії", - йдеться у повідомленні.

ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Затриманій оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 187 ККУ (розбій). За скоєне їй загрожує до семи років позбавлення волі. Правопорушницю відправили до ізолятора тимчасового тримання, зараз вирішується питання про оголошення їй підозри.

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