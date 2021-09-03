У жовтні ми побачимо сніг: метеорологиня прогнозує холодну погоду на екваторі осені

Другий місяць осені цього року може бути більш холодним, ніж листопад і грудень.

У другій половині жовтня в Україні може випасти перший сніг.

Про це на пресконференції розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, пише "УНІАН".

"Жовтень в Україні почав мати процеси передзим'я: в ньому може бути навіть холодніше, ніж потім в листопаді і грудні. В останні роки це проглядається. Так що цього року, якщо друга половина жовтня ознаменується негативними температурами, ми побачимо сніг з дощем, може утворитися сніговий покрив", – зазначила метеорологиня.

За словами Мартазінової, якщо раніше в Україні перехід до зими був плавним – з поступовим похолоданням восени і нульовою температурою в грудні, то зараз сезони сильно змістилися. Жовтень стає більш холодним, зате в наступні два місяці може бути потепління до плюсових температур вище норми листопада і грудня.

Метеорологиня підкреслила, що прогнозувати погоду взимку стає все складніше.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Якою буде погода найближчими днями та впродовж осені

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