У жовтні на українців чекають "довгі вихідні": скільки днів відпочиватимемо

У жовтні на українців чекають "довгі вихідні": скільки днів відпочиватимемо

Довгі вихідні приурочені святкуванню Дня захисника і захисниці України, яке відзначають 14 жовтня.

На українців очікують довгі вихідні дні вже у наступному місяці — жовтні.

Коли та скільки будемо відпочивати, розповідає ТСН.ua.

Довгі вихідні приурочені святкуванню Дня захисника і захисниці України, яке відзначають 14 жовтня. Також 14 жовтня відзначають День козацтва та День створення УПА.

Ця дата випадає на четвер, тому п'ятниця, 15 жовтня, буде неробочим днем. Відпрацювання переноситься на наступну суботу, 23 жовтня. Тож на громадян чекає аж 4 вихідні.

Крім того, традиційні вихідні у суботи і неділі ніхто не скасовував. Тож 2 і 3, 9 і 10, 24, 30 і 31 жовтня будемо відпочивати. Всього в жовтні 20 робочих днів і 11 святкових і вихідних.

Також на українців у жовтні чекає скорочений на одну годину передсвятковий робочий день — середа, 13 жовтня.

Нагадаємо, що нардепи хочуть скасувати перенесення робочих днів через свята.

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