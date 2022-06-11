У жовтні Україні може не вистачити складів для зберігання врожаю – Шмигаль

У жовтні Україні може не вистачити складів для зберігання врожаю – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна була б вдячна Німеччині за допомогу в розблокуванні експорту агропродукції та організації мобільних сховищ зерна. Адже у жовтні очікується дефіцит складських потужностей.

Росія навмисно руйнує сільськогосподарські об'єкти України.

Про це голова уряду заявив під час зустрічі з федеральним міністром з питань продовольства і сільського господарства Німеччини Чемом Оздеміром 11 червня.

"За попередніми оцінками, в жовтні нам може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю для 10-15 млн тонн. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ", – повідомив Шмигаль.

Він також наголосив, що РФ навмисно руйнує сільськогосподарські об'єкти, як, наприклад, другий найбільший зерновий термінал України в Миколаєві кілька днів тому.

Нагадаємо, Шмигаль з Оздеміром також обговорили питання розвитку українського малого і серернього бізнесу, а також кадидатство України в ЄС.

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