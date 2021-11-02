У "жовтому" Закарпатті розгортають додаткові ліжкомісця для хворих на коронавірус

У "жовтому" Закарпатті розгортають додаткові ліжкомісця для хворих на коронавірус

Загалом в області у 13 закладах охорони здоров’я розгорнули 1360 ліжкомісць для пацієнтів з "ковід".

У Закарпатській області, яка нині перебуває у "жовтій" зоні карантину, через поширення коронавірусної хвороби відкрили ще одне COVID-відділення та розгорнули додаткові ліжкомісця.

Про це повдіомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

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За словами заступника голови Закарпатської ОДА, керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території області Ігоря Шинкарюка, "ковідне" відділення запрацювало у Воловецькій ЦРЛ. Там розгорнули 55 ліжкомісць, з них 6 — реанімаційні. Окрім цього, в кількох лікарнях додали ще 105 ліжок.

"Загалом зараз в області у 13 закладах охорони здоров’я розгорнуто 1360 ліжкомісць для пацієнтів з підозрілим/підтвердженим COVID-19, із них інтенсивної терапії – 127", - сказав Шинкарюк.

За словами заступника очільника області, у разі потреби в Закарпатті готові розгортати ще більше ліжок, але це буде велике навантаження на медичну систему.

Нагадаємо, станом на 2 листопада наразі 15 областей та місто Київ та відповідають "червоній" зоні епідемічної небезпеки. У "помаранчевій" зоні опинилися 7 регіонів. "Жовтими" є тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська.

Як повідомлялося, у трьох регіонах, які першими потрапили до "червоної" зони, ситуація з COVID-показниками починає покращуватися.

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