У ЖК Oxford реалізували першу угоду за розширеною програмою єОселя з відшкодуванням першого внеску для ВПО

Першу угоду про купівлю квартири за розширеною державною програмою “єОселя” підписали в ЖК Oxford, що розташований у селі Чайки поблизу Києва.

Із вересня 2025 року додаткову підтримку від держави при купівлі житла отримали внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, що зареєстровані на прифронтових територіях. Їм будуть відшкодовувати до 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% вартості житла) та до 70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року.

Переселенцю Георгію із Донецька держава першому відшкодувала 70% початкового внеску та витрати на оформлення іпотеки за розширеною державною програмою “єОселя”.

“Знайомтеся, це Георгій, у 2014 році він виїхав із Донецька до Києва. Тут зустрів свою майбутню дружину Ольгу, з якою вони разом виховують донечку Валерію. Усі ці роки сім’я жила в орендованих квартирах, а тепер, завдяки підтримці держави, має власну домівку в передмісті столиці, у селі Чайки”, - написала в соцмережах премʼєрка Юлія Свириденко.

Георгій 9 років мріяв про власну квартиру.

“Коли з дружиною дізналися про додаткові можливості для переселенців, вирішили спробувати податися для участі в державній програмі. Почали шукати варіанти в різних ЖК. За умовами програми єОселя, максимальна вартість квартири - до 2 мільйонів гривень. На неї й орієнтувалися”, - каже переселенець із Донецька.

“Хотілося жити в затишному, спокійному місці і село Чайки для цього ідеально підходить. Це майже Київ, до найближчого метро можна доїхати автобусом за 15 хвилин. Мали ще один критерій - газове опалення. І це величезний плюс ЖК Oxford. Також тут чудова архітектура. Коли ми вперше сюди приїхали, побачили комплекс, то одразу закохалися в нього. Нам сподобались планування квартир, технічні рішення забудовника. А ще підходила ціна. Тому вирішили не розглядати інші варіанти та купувати квартиру саме в ЖК Oxford”, - додала дружина Ольга.

За словами Георгія, долучитися до участі в розширеній держпрограмі єОселя було не складно - всі документи подавав через Дію, більшість процесів відбувалися автоматично.

“Звичайно приємно, що ми виявилися першими серед учасників розширеної держпрограми. Ми звичайна молода родина. Житло планували купувати, але поки я ще в декретній відпустці і сума першого внеску була для нашої родини не підйомною. А державна програма допомогла здійснити мрію про власну квартиру”, - говорить Ольга.

Квартира Георгія та Ольги знаходиться в третьому будинку ЖК Oxford, його планують здати в експлуатацію до кінця року. Житло відповідає сучасним вимогам - енергоефективне, квартири з індивідуальним газовим опаленням. У будинку є генератор на випадок відключень світла, а також сертифіковане укриття, яке збудоване відповідно до оновлених державних будівельних норм.

Загалом, ЖК Oxford у с. Чайки займатиме 14 га, де розмістяться 16 будинків. Тут є дитячий майданчик, де зібрані найкращі розваги та ігри для розвитку.

“У межах комплексу знаходиться нова державна школа на 1200 учнів. Це ще одна перевага для сімей з дітьми”, - зазначив Георгій.

“Зараз ми винаймаємо бюджетне помешкання в будинку з радянським ремонтом. Щомісячний внесок за власну квартиру дорівнюватиме сумі оренди з комунальними - в межах 11 тисяч гривень, але вже платитимемо за своє житло мрії. Держава один рік компенсуватиме нам до 70% щомісячних платежів”, - підсумувала Ольга.