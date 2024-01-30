У Змієві на Харківщині вночі сталися вибухи: що відомо про атаку дронів

Пізно ввечері 29 січня потужні вибухи сталися в Змієві Харківської області. Місто під час повітряної тривоги атакували російські безпілотники.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 23:25 окупанти застосували мінімум 6 БпЛА Shahed у м. Зміїв Чугуївського району", - йдеться у повідомленні.

Поранення отримали двоє чоловіків, яким 52 і 61 рік. Один потерпілий отримав медичну допомогу на місці. Іншого травмованого шпиталізували до лікарні у стані середньої важкості.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільне підприємство та приватні житлові будинки.

Синєгубов також повідомив, що протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, окупанти вдарили КАБами по селищу Великий Бурлук, а авіаудари зафіксували у Хатному, Петропавлівці, Піщаному, Берестовому.

Нагадаємо, на Харківщині тривога тривала від 22:42 29 січня до 00:53 30 січня. Вночі агресорка Росія вдарила по Україні дронами. Було знищено 15 ударних БпЛА із 35, що випустив ворог.

Ввечері Повітряні сили попереджали про безпілотники "Shahed", що увійшли до повітряного простору України.

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