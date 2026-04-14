ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
916
Час на прочитання
1 хв

У знаменитих на всю Україну лелек Грицика і Одарки поповнення (відео)

Минулого року лелеки Грицик та Одарка поставили на крило четверо пташенят, цікаво, чи поб’ють цього разу минулорічний рекорд?

Автор публікації
Світлана Несчетна
Лелеки

Лелеки / © Pixabay

У знаменитих на всю Україну лелек Грицика і Одарки поповнення — перше яйце.

У 2025 році у лелек вилупилося п’ятеро пташенят, проте наймолодшого, якого користувачі назвали Катруся, Грицик виніс з гнізда. Про пташку піклувалися люди аж до того моменту, поки Катруся не набралася сил і не полетіла на зимівлю зі зграєю птахів.

Інші чотири пташеняти Грицика і Одарки успішно навчилися літати та залишили гніздо наприкінця липня 2025 року.

Вже понад три роки українці спостерігають за життям гнізда у селі Леляки Полтавської області. Раніше там висиджували яйця та доглядали пташенят Одарка та Грицько, проте у 2025 році Одарка повернулася до гнізда з іншим птахом, якого назвали Грициком.

Загалом за чотири гніздові сезони 2022-2025 рік лелеки виховали 16 дітлахів.

Як Одарка і Грицик відвоювали дім

Нагадаємо, цьогоріч Одарка і Грицик затрималися у теплих краях, чим скористалася молода пара — Квітка і Лель. Новосели тиждень обживали порожнє гніздо, але «господиня» Одарка, повернувшись першою, влаштувала справжній дебош і вигнала конкурентку Квітку.

Через добу прилетів Грицик і застав свою Одарку вже з новим «кавалером» Лелем. Ревнивий лелека негайно влаштував бійку та витурив суперника геть. Тепер Одарка і Грицик літають їсти лише по черзі й ненадовго, бо вочевидь бояться знову втратити дім.

Дата публікації
Кількість переглядів
916
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie