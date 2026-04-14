У знаменитих на всю Україну лелек Грицика і Одарки поповнення (відео)

Лелеки

Реклама

У знаменитих на всю Україну лелек Грицика і Одарки поповнення — перше яйце.

У 2025 році у лелек вилупилося п’ятеро пташенят, проте наймолодшого, якого користувачі назвали Катруся, Грицик виніс з гнізда. Про пташку піклувалися люди аж до того моменту, поки Катруся не набралася сил і не полетіла на зимівлю зі зграєю птахів.

Інші чотири пташеняти Грицика і Одарки успішно навчилися літати та залишили гніздо наприкінця липня 2025 року.

Реклама

Вже понад три роки українці спостерігають за життям гнізда у селі Леляки Полтавської області. Раніше там висиджували яйця та доглядали пташенят Одарка та Грицько, проте у 2025 році Одарка повернулася до гнізда з іншим птахом, якого назвали Грициком.

Загалом за чотири гніздові сезони 2022-2025 рік лелеки виховали 16 дітлахів.

Як Одарка і Грицик відвоювали дім

Нагадаємо, цьогоріч Одарка і Грицик затрималися у теплих краях, чим скористалася молода пара — Квітка і Лель. Новосели тиждень обживали порожнє гніздо, але «господиня» Одарка, повернувшись першою, влаштувала справжній дебош і вигнала конкурентку Квітку.

Через добу прилетів Грицик і застав свою Одарку вже з новим «кавалером» Лелем. Ревнивий лелека негайно влаштував бійку та витурив суперника геть. Тепер Одарка і Грицик літають їсти лише по черзі й ненадовго, бо вочевидь бояться знову втратити дім.