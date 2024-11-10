У знищеному будинку бійці ЗСУ виявили Біблію, якій понад 100 років (фото)

Неподалік Сіверська українські військові виявили Біблію 1908 року видання.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine

"Біблія 1908 року видання, виявилена у розбитій окупантами хаті неподалік від Сіверська бійцями 4 лінійного батальйону Президентської бригади. Цікаво, що книжка перебувала в розбитій стіні. Військові, що виявили її, навіть не впевнені, чи знали про її існування останні господарі хати", — йдеться у повідомленні.

Фото: СтратКом ЗСУ

У відомстві додали, що бійці передали книжку до Служби військових капеланів ЗСУ. Якщо надалі власників книги не буде встановлено, книжка буде виставлена в музеї.

Нагадаємо, на Київщині митники вилучили Біблію, якій понад 200 років.

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