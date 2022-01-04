У Черкаській області чоловік зґвалтував 15-річну дівчину, яка вийшла з подругами до ялинки

У Черкаській області чоловік зґвалтував 15-річну дівчину, яка вийшла з подругами до ялинки

Дівчина розповіла все батькам, які негайно повідомили про ситуацію до поліці.

У Черкаській області 32-річний чоловік заманив в авто і зґвалтував 15-річну дівчину. Надзвичайна подія сталася на Новий рік. Сьогодні, 4 січня, зловмиснику обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Черкаській області.

"Зловмиснику оголошено про підозру за частиною 3 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років", - розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, чоловік заманив 15-річну дівчинку до авто й поглумився над нею.

"Сталося це в новорічну ніч в одному із сіл Золотоніського району. Троє неповнолітніх подруг вийшли до ялинки в центр села, де зустріли місцевого жителя. Чоловік заманив у свою машину одну із дівчат, обіцяв покатати, натомість вивіз за село і зґвалтував. 15-річна дівчина розповіла все батькам, які негайно повідомили про ситуацію до поліції", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що "криміналісти, слідчі, оперативники, поліцейські батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та працівники Золотоніського районного відділу поліції вжили всіх заходів для затримання 32-річного чоловіка у процесуальному порядку відповідно статті 208 КПК".

"Під час невідкладного обшуку за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного, правоохоронці виявили та вилучили чоловічий одяг зі слідами бурого кольору, мікронакладення заднього сидіння із залишками волосся та слідами бурого кольору, можливо крові, й інші речові докази", - повідомили в поліції.

Поліцейські Золотоноші затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої Чоловік заманив 15-річну дівчинку до авто й поглумився над нею. За фактом зґвалтування слідчими відкрито кримінальне провадження. Зловмисника затримали у процесуальному порядку. Йому обиратимуть запобіжний захід. Сталося це в новорічну ніч в одному із сіл Золотоніського району. Троє неповнолітніх подруг вийшли до ялинки в центр села, де зустріли місцевого жителя. Чоловік заманив у свою машину одну із дівчат, обіцяв покатати, натомість вивіз за село і зґвалтував. 15-річна дівчина розказала все батькам, які негайно повідомили про ситуацію до поліції. Криміналісти, слідчі, оперативники, поліцейські батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та працівники Золотоніського районного відділу поліції вжили всіх заходів для затримання 32-річного чоловіка у процесуальному порядку відповідно статті 208 КПК. Під час невідкладного обшуку за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного, правоохоронці виявили та вилучили чоловічий одяг зі слідами бурого кольору, мікронакладення заднього сидіння із залишками волосся та слідами бурого кольору, можливо крові, й інші речові докази. За вказаним фактом Золотоніським районним відділом поліції ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину й зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Триває досудове розслідування. #поліція #Черкаси #золотоноша #згвалтування Опубликовано Поліція Черкаської області Понедельник, 3 января 2022 г.

Досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо, в Одеській області у новорічну ніч сталися два моторошні вбивства - там чоловіки зарізали своїх пасинків.

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