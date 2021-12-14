У зоні ООС знайшли застреленим військовослужбовця з Кривого Рогу

У зоні ООС знайшли застреленим військовослужбовця з Кривого Рогу

Зараз правоохоронні органи встановлюють обставини події.

У зоні ООС на посту знайшли бійця Нацгвардії з кульовими пораненнями. За попередньою версією, він застрелився.

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Про це повідомляють "СВОИ".

За інформацією видання, тіло чоловіка із кількома вогнепальними пораненнями знайшли на одному з постів у зоні проведення ООС. Попередньо відомо, що військовослужбовець був у цей момент нетверезий, а напередодні посварився із дружиною.

У військовій частині 3011 Нацгвардії України смерть військовослужбовця підтвердили, але поки жодних коментарів з цього приводу не надають.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на території військової частини №3011 Нацгвардії України знайшли 21-річного призовника з Херсонської області у непритомному стані із травмою голови.