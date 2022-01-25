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У зоні ризику чотири області: де в Україні найближчими днями можуть ввести "червону" зону

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У зоні ризику чотири області: де в Україні найближчими днями можуть ввести "червону" зону

Associated Press

Рівненська та Львівська області вже показали індикатори входження до "червоного" рівня.

"Червону" зону карантину через спалах коронавірусу станом на 25 січня введено в Івано-Франківській області, за два дні до переліку доєднається Рівненська область. Наступними кандидатами на "почервоніння" є Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Вінницька області.

Про це сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко на брифінгу 25 січня.

За його даними, наразі спалах коронавірусу зосереджений в західних регіонах, але вже є ознаки і на сході України, а в зоні найбільшого ризику - Сумська область.

"Два регіони - Рівненська та Львівська області - вже показали індикатори входження в "червоний" рівень. Ми очікуємо в найближчі дні засідання Державної комісії з ТЕБ і НС саме по цих областях. У зоні ризику залишаються Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Вінницька області", - сказав Ганіченко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко дав прогноз, коли буде пік нової хвилі COVID-19.  

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