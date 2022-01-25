У зоні ризику чотири області: де в Україні найближчими днями можуть ввести "червону" зону

У зоні ризику чотири області: де в Україні найближчими днями можуть ввести "червону" зону

Рівненська та Львівська області вже показали індикатори входження до "червоного" рівня.

"Червону" зону карантину через спалах коронавірусу станом на 25 січня введено в Івано-Франківській області, за два дні до переліку доєднається Рівненська область. Наступними кандидатами на "почервоніння" є Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Вінницька області.

Про це сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко на брифінгу 25 січня.

За його даними, наразі спалах коронавірусу зосереджений в західних регіонах, але вже є ознаки і на сході України, а в зоні найбільшого ризику - Сумська область.

"Два регіони - Рівненська та Львівська області - вже показали індикатори входження в "червоний" рівень. Ми очікуємо в найближчі дні засідання Державної комісії з ТЕБ і НС саме по цих областях. У зоні ризику залишаються Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Вінницька області", - сказав Ганіченко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко дав прогноз, коли буде пік нової хвилі COVID-19.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.