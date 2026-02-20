У зоні відчуження зафіксували рідкісного червонокнижного птаха: який вигляд він має (фото)

Орябок лісовий / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

У Чорнобильському заповіднику помітили орябка лісового — малопомітного та рідкісного птаха з родини тетерукових, який перебуває під охороною та внесений до Червоної книги України.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Птах зазвичай обирає змішані та хвойно-широколистяні ліси, особливо березові, ялинові та вільхові ділянки з густим підліском і вологими ґрунтами. Його природна дієта складається з ягід, насіння, бруньок і молодих рослин, а в теплу пору року орябок доповнює раціон комахами та іншою тваринною їжею. Пташенята ж у перші тижні життя живляться переважно безхребетними.

Реклама

Особливістю орябка є його здатність майстерно маскуватися: строкате оперення дозволяє йому буквально зникати на тлі лісової підстилки. Узимку птах може перечікувати морози, зарившись у сніг. Наявність орябка є ознакою здорової екосистеми.

Орябок лісовий

Що відомо про орябка

Орябок (Tetrastes bonasia) — невеликий птах, розмірами лише трохи більший за голуба. Довжина його тіла становить 35–37 сантиметрів, а вага коливається від 330 до 580 грамів. Це осілий вид, який рідко літає, надаючи перевагу пересуванню по землі. У разі небезпеки злітає з характерним шумом і долає короткі відстані.

На відміну від глушців і тетеруків, орябки утворюють постійні пари й не збираються на масові токовища. Гнізда облаштовують на землі, під прикриттям кущів або повалених дерев. У кладці зазвичай 6–8 яєць, які самка висиджує близько трьох тижнів. Пташенята швидко розвиваються і вже за кілька тижнів можуть літати та ночувати на деревах.

Вид занесений до Червоної книги України (1994, 2009, 2021 роки видання) та охороняється відповідно до Бернської конвенції.

Реклама

Нагадаємо, Чорнобильському заповіднику очікують поповнення. Екологи спостерігали вагітних олениць й очікують, що малята з’являться у травні-червні.