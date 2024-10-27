У зоопарку Рівного прокоментували смерть левиці: деталі

Минулого тижня в зоопарку померла левиця, якій було 20 років.

У рівненському зоопарку прокоментували фото виявленого трупа лева на території Костопільського заводу.

Про це пише Суспільне.

Як розповіла заступниця директора Ірина Оліферу, рівненський зоопарк має багаторічний договір із Костопільським заводом про утилізацію мертвих тварин. За її словами, таким чином виготовляють кісткове борошно.

Заступниця директора уточнила, що разом із левом на завод відвезли інших мертвих тварин.

"Серед них могли бути лебідь чи лелека, але мавпи останній часом у зоопарку точно не помирали", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Костополі Рівненської області місцеві жителі виявили труп лева на сміттєзвалищі поблизу м'ясо-кісткового заводу.

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