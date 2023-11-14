У зрадника Сальдо та його дружини конфіскували всі активи – перелік

Україна продовжує позбавляти зрадника Володимира Сальдо активів та майна. Частину він оформив на дружину, тож правоохоронці та суди взялися й за неї.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine

Так, Міністерство юстиції знову звернулося з позовом до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації активів Сальдо. Суд задовольнив позов та ухвалив відповідне рішення у спрощеному провадженні. Це було зумовлено тим, що на попередніх слуханнях вдалося обгрунтувати причину необхідності такого кроку.

"Цього разу суд стягнув активи не лише самого Сальдо, а також його дружини Ірини та компанії "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд", - йдеться у повідомленні.

ВАКС своїм рішенням постановив конфіскувати у Сальдо то його дружини:

1274 гривні з рахунку в АТ "СЕНС БАНК";

413 тисяч гривень з рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";

320 доларів з рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";

1 175 євро, які зберігаються на рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";

132 211 акцій (8,5%) ПАТ "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд", номінальна вартість акції – 1,05 гривні.

Зрадник Володимир Сальдо був мером Херсона та депутатом Херсонської міськради, але після 24 лютого 2022 року перейшов на бік ворога. Наразі Сальдо – гауляйтер Херсонської ОДА, призначений на цю посаду російськими окупантами.

Раніше у травні 2023 року ВАКС вже конфіскував низку активів зрадника Сальдо. Зокрема, йдеться про 12 об’єктів нерухомості, корпоративні права 4 підприємств та 1 транспортний засіб.

Нагадаємо, в Одесі суд засудив колаборанта Сальдо до 15 років в'язниці.

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