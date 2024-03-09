У зруйнованому Будинку зв’язку знайшли останки тіл загиблих маріупольців

У Маріуполі під час демонтажу пошкодженої частини Будинку зв’язку знайшли останки загиблих маріупольців.

Про це повідомляє спротив Маріуполя.

Останки тіл окупанти знайшли під однією з плит перекриття.

"Точна кількість загиблих наразі невідома. За інформацією Спротиву, серед загиблих – тіло 22-річної вчительки іноземних мов", - мовиться у повідомленні.



Нагадаємо, окупанти розпочали демонтаж будівлі "Будинку зв'язку" у Маріуполі. Через це під загрозою знищення опинилася унікальна мозаїка.

Як зазначається, монументальне панно на "Будинку зв'язку" з'явилося в Маріуполі 1964 року. Автор роботи "Підкорювачі космосу" – маріуполець Віктор Арнаутов. Вона стала другою мозаїкою у місті.

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