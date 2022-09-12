У ЗС РФ почали шукати винних у провалі на Харківщині: репресії чекають на офіцерів через втрачені позиції та техніку

Через втрачені позиції та техніку в Росії шукають винних. Ними "призначаються" офіцери.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

Офіцери в РФ масово починають шукати можливість не брати участь у "спеціальній воєнній операції", а за відсутності такої можливості, звільнитися із Збройних сил.

Після успішного контрнаступу ЗС України у Харківській області, у ЗС РФ почали шукати винних.

"Винними" призначаються всі офіцери, які перебували на цьому напрямку (навіть якщо безпосередньо не керували діями жодного підрозділу, і не були уповноважені ухвалювати рішення), від лейтенантів і до генералів. Цим офіцерам доведеться відповідати і за втрачені позиції, і за втрати серед військовослужбовців та за знищену техніку. Серед офіцерів вищої ланки ходять розмови у тому, що це репресії – це лише початок", - проінформував журналіст.

Він додав, що у зв'язку з цим велика кількість офіцерів намагається будь-якими силами уникнути такої долі.

Нагадаємо, що поблизу Балаклії артилеристи ЗС РФ "закобзонили" своїх же, думаючи, що це ЗСУ

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