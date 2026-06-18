У ЗСУ готують масштабні зміни: що чекає на сержантський корпус до 2027 року

Сирський / © Олександр Сирський

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У Збройних Силах України триває комплексна трансформація системи військової служби, перший етап якої вже стартував. Одним із ключових пріоритетів є розвиток сержантського корпусу.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що зміниться у ЗСУ

Затверджено план заходів із відновлення, забезпечення функціонування та подальшого розвитку сержантського складу до кінця 2027 року. Він передбачає впровадження сучасної філософії військового управління Mission Command, що базується на децентралізації рішень, розвитку ініціативи та розширенні повноважень командирів нижчої ланки.

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Окремий акцент зроблено на бойових підрозділах: розширюється інститут інструкторів і запроваджуються посади дрил-сержантів, збільшується кількість сержантських посад у штабах та органах управління.

«Це дозволить ефективніше використовувати бойовий досвід сержантів і ширше залучати їх до процесу підготовки та ухвалення рішень», — пояснив Сирський.

Водночас переглядається розподіл функцій між офіцерами та сержантами, розширюються їхні повноваження та уточнюються зони відповідальності.

«Найважливішим завданням є подальший розвиток системи професійної підготовки. Головна мета — максимально наблизити навчання до реалій сучасної війни. Ми повинні ширше впроваджувати практичну складову, сучасні технології та бойовий досвід, здобутий під час відсічі російській агресії», — каже Сирський.

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Також передбачено вдосконалення кар’єрного управління. Слід вирішити низку питань для подальшого розвитку сержантського корпусу. Сирський акцентував: слід визнавати наявні проблеми.

«Більшість головних сержантів корпусів, видів та родів військ пройшли шлях від солдата до найвищих сержантських посад. Вони мають бойовий досвід, поранення та високий рівень професійної компетентності. Їхня служба, внесок у підготовку особового складу та підтримання боєздатності військ повинні отримувати належну оцінку», — підкреслив головком.

Питання належного грошового забезпечення інструкторського складу та штабних сержантів, наголошує він, у пріоритеті.

Окремий напрям передбачає посилення професійної єдності сержантського корпусу, розвиток його організаційної культури та збереження військових традицій.

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Раніше Сирський окреслив ключові зміни в розвитку української армії, які передбачають перехід до сучасної моделі ведення війни та масштабну модернізацію озброєння. Йдеться про розвиток високоточної далекобійної зброї, зокрема ракет і дронів, здатних уражати цілі на значних відстанях, а також про поступовий перехід до вітчизняних зразків озброєння та зменшення залежності від радянських систем. Окремий акцент зроблено на зміні підходів до управління військами — впровадженні більш гнучкої тактики, посиленні ролі підрозділів на місцях та розвитку сучасної системи розвідки й точкового ураження противника.

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