- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3783
- Час на прочитання
- 1 хв
У ЗСУ готують нову модель мобілізації: Сирський розкрив, які будуть зміни
Збройні сили України готують перехід на контрактну модель комплектування, каже Сирський.
Збройні сили України працюють над поступовим переходом від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування війська.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За словами Сирського, ця робота ведеться на виконання ініціативи президента України. Головнокомандувач наголосив, що питанням мобілізації та рекрутингу приділяється окрема увага.
«За підсумками наради визначив завдання підготувати конкретні пропозиції Генерального штабу щодо нових форматів контрактної служби», — заявив Олександр Сирський.
За результатами наради головнокомандувач доручив Генеральному штабу розробити та надати конкретні пропозиції щодо впровадження нових форматів контрактної служби.
Контрактна служба в Україні — останні новини
Нагадаємо, у Силах оборони України вже цього року повинен розпочатися процес поетапного звільнення зі служби.
Ще 1 травня президент України Володимир Зеленський анонсував старт реформи в українській армії. Зміни насамперед стосуватимуться збільшення грошового забезпечення та чітких термінів служби.
Окрім цього, в Україні затвердили план нової реформи армії, щоб краще підготувати ЗСУ до п’ятого року війни. У травні затвердять усі документи та джерела фінансування, а вже від червня військові мають відчути реальні зміни.
До слова, в Україні офіційно запрацював механізм надання відстрочки від призову для молодих військовослужбовців, які завершили службу за контрактом 18-25. Кабінет міністрів затвердив відповідну постанову, яку доопрацювало Міністерство оборони спільно з профільним комітетом Верховної Ради.