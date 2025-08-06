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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
136
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2 хв

У ЗСУ хочуть готувати підлітків до війни з 14 років: подробиці

На тлі повномасштабної війни ЗСУ пропонують готувати підлітків до нацспротиву ще у шкільному віці. У 28-й ОМБр вважають це необхідністю.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ

ЗСУ / © ТСН.ua

У 28-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України виступили за початок військової підготовки підлітків вже з 14 років. Військові вважають, що така ініціатива є актуальною в умовах повномасштабної війни та сприятиме формуванню в молоді базових знань з оборони.

Про це заявив начальник відділення рекрутингу Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, ще за радянських часів учні старших класів мали базову військову підготовку і сьогодні така система має бути оновлена та масштабована.

«Це дуже ефективно і дуже потрібно на теперішній час. Програми потрібно виконувати, і вони залишать у пам’яті хлопців конкретні навички. Вони почнуть розуміти, для чого це, як це треба робити», — зауважив військовий.

Він наголосив, що в умовах війни українське суспільство має швидше усвідомлювати потребу в обороні. Швидкий навів приклади з історії, зокрема, мобілізацію юнаків у роки Другої світової війни, а також останні кроки низки європейських країн щодо мобілізаційної готовності.

«Швейцарія, яка 200 років була нейтральною, вже готується до мобілізації. У нас війна. І суспільству потрібно включатися більше», — додав представник ЗСУ.

У 28-й ОМБр вважають, що рання підготовка не лише підвищить обороноздатність, а й дозволить молоді краще зрозуміти суть національного спротиву.

Нагадаємо, міністерство освіти і науки України оновлює підходи до шкільної освіти: від 2027 року предмет «Захист України» стане обов’язковим для всіх учнів старших класів. Зміст курсу адаптують до актуальних викликів і безпекових потреб держави.

Основна мета — навчити школярів діяти в умовах надзвичайних ситуацій, захищати себе, розпізнавати дезінформацію й формувати стійку громадянську позицію. Програма вже містить домедичну допомогу, керування дронами, цифрову безпеку та поведінку в умовах загроз.

Це не факультатив, а повноцінна складова освіти. Передбачено дві години предмета щотижня. Також модернізують обладнання та умови: до вересня 2027 року МОН планує залучити до навчання всіх учнів 10–11 класів, для чого потрібно відкрити ще близько 500 навчальних центрів.

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