У ЗСУ нагадали про неприпустимість поширення інформацію про дії, переміщення і розташування українських підрозділів

Про це інформує оперативне командування "Південь".

«Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману. Будьте пильними і свідомими, дотримуйтеся заходів безпеки і довіряйте силам оборони, які на сторожі вашої безпеки. Пам'ятайте про неприпустимість поширення інформацію про дії, переміщення і розташування наших підрозділів», - йдеться у повідомленні.

На території придністровського регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

«Хоч загрози і атаки нікуди не поділися і ракетні, і дронами, і обстріли прифронтових територій, ми продовжуємо наближати перемогу! Всі разом! І саме так у нас все буде Україна!», - зауважили українські військові.

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Нагадаємо, що на півдні України ситуація досить складна та динамічна, але контролюється Силами оборони. Українські війська утримують займані позиції та наносять вогньове ураження противнику, з метою створення умов для подальших наступальних дій.

Противник продовжує вести активну оборону, намагається утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на характер дій наших військ. Застосовує авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і танки по наших позиціях і прилеглих територіальних громадах.

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