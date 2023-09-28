У ЗСУ назвали головну небезпеку припинення контрнаступу на півдні

Росіяни будували і будують оборонні споруди на півдні. Ворог не хоче просто так втрачати цю стратегічно важливу територію.

Про це в ефірі телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Крім того, загарбники активно укріплюються на інших напрямках в глибині. Вони риють нові позиції.

"Ми не повинні втрачати ініціативи, ми повинні весь час його бити, весь час тримати його в напрузі, щоби він не міг належно підтягнути резерви, зібратися і розпочати якісь свої дії", – підсумував Штупун.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області. Своєю чергою, російські окупанти перебувають в обороні.

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