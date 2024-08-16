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У ЗСУ назвали напрямок, на якому сповільнилися бої через наступ на Курщину

У ЗСУ назвали напрямок, на якому сповільнилися бої через наступ на Курщину

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Українські бійці продовжують просуватися у Курській області.

Після прориву ЗСУ в Курській області, Кремль змушений перекидати туди додаткові сили, аби стримати наступ ЗСУ.

Про це сказав очільник відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади Віталій Бицак 24 каналу.

За його словами, росіяни переміщають сили з Куп'янського напрямку. 

"Помічені перекидання ворожих сил, зняття резервів та відправлення їх на Курський напрямок", - йдеться в повідомленні.

Військовий також розповів, що наразі загарбники мають намір захопити Борову.

"Однак реалізуваи цей план їм наразі не під силу. Ворог втрачає багато особового складу", - розповів Бицак.

Водночас у ЗСУ розраховували, що Курська операція відтягне зі Сходу та Півдня набагато більше сил, ніж це сталося насправді.

Нагадаємо, українські бійці продовжують просуватися у Курській області. Ймовірно, вони звільнили село Борки.

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