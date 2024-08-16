У ЗСУ назвали напрямок, на якому сповільнилися бої через наступ на Курщину

Українські бійці продовжують просуватися у Курській області.
Після прориву ЗСУ в Курській області, Кремль змушений перекидати туди додаткові сили, аби стримати наступ ЗСУ.
Про це сказав очільник відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади Віталій Бицак 24 каналу.
За його словами, росіяни переміщають сили з Куп'янського напрямку.
"Помічені перекидання ворожих сил, зняття резервів та відправлення їх на Курський напрямок", - йдеться в повідомленні.
Військовий також розповів, що наразі загарбники мають намір захопити Борову.
"Однак реалізуваи цей план їм наразі не під силу. Ворог втрачає багато особового складу", - розповів Бицак.
Водночас у ЗСУ розраховували, що Курська операція відтягне зі Сходу та Півдня набагато більше сил, ніж це сталося насправді.
Нагадаємо, українські бійці продовжують просуватися у Курській області. Ймовірно, вони звільнили село Борки.
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