У ЗСУ назвали напрямок, на якому сповільнилися бої через наступ на Курщину

Після прориву ЗСУ в Курській області, Кремль змушений перекидати туди додаткові сили, аби стримати наступ ЗСУ.

Про це сказав очільник відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади Віталій Бицак 24 каналу.

За його словами, росіяни переміщають сили з Куп'янського напрямку.

"Помічені перекидання ворожих сил, зняття резервів та відправлення їх на Курський напрямок", - йдеться в повідомленні.

Військовий також розповів, що наразі загарбники мають намір захопити Борову.

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"Однак реалізуваи цей план їм наразі не під силу. Ворог втрачає багато особового складу", - розповів Бицак.

Водночас у ЗСУ розраховували, що Курська операція відтягне зі Сходу та Півдня набагато більше сил, ніж це сталося насправді.

Нагадаємо, українські бійці продовжують просуватися у Курській області. Ймовірно, вони звільнили село Борки.

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