У ЗСУ назвали умову для ударів по центрах ухвалення рішень у Білорусі

Загроза наступу з Білорусі / © ТСН.ua

Реклама

У разі безпосереднього вступу білоруської армії у війну РФ проти України Сили оборони отримають підстави для завдання ударів по центрах ухвалення рішень на території Білорусі.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Костянтин Немічев.

За його словами, українська оборона на північному напрямку повністю готова до можливих загроз.

Реклама

«На кордоні з Білоруссю наша оборонна лінія готова. Якщо РФ разом із Білоруссю спробує рухатися в наш бік, наші безпілотні системи та піхотні бригади зроблять усе, щоб ця колона була знищена разом із технікою та особовим складом. Тоді в нас розв’яжуться руки для завдання ударів по центрах ухвалення рішень у Білорусі», — наголосив Немічев.

Він додав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко усвідомлює можливі наслідки такого сценарію.

«Лукашенко це розуміє, тому п’ятий рік йорзає на стільці й не знає, що робити. Ми показуємо на фронті, що можемо нищити ворога», — зазначив військовий.

Немічев також підкреслив, що повторення подій 2022 року, коли російські колони просувалися через Київську та Чернігівську області, нині є малоймовірним.

Реклама

За його словами, «техніку в такому форматі на фронті вже не використовують, колони просто знищать на підступах».

Водночас військовий не вбачає нині масштабної загрози для великих українських міст із боку Білорусі.

«Глобальної загрози великим містам з боку Білорусі наразі немає через ту кількість сил, яка там розташована. Вони можуть накопичувати ресурси, можливі спроби заходу на прикордонні території, у маленькі міста й села. На цю загрозу треба адекватно реагувати, що ми й робимо», — підсумував Немічев.

Він також застеріг, що навіть після завершення війни Росія та її союзники можуть продовжувати провокації й нарощування сил поблизу українських кордонів.

Реклама

Загроза з боку Білорусі — останні новини

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про розбудову військової інфраструктури на території Білорусі біля українського кордону. У російських документах це будівництво безпосередньо пов’язують із завданнями так званої «СВО».

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що Україна потребує створення нових військових бригад на тлі загрози наступу з Білорусі.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко стверджує, що Росія продовжує чинити тиск на Білорусь, де зараз фіксують розширення мережі військових об’єктів.

Новини партнерів