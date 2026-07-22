У ЗСУ новий головком: як на призначення Драпатого відреагували союзники та що пишуть західні ЗМІ

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Пізно ввечері у вівторок, 21 липня, після тижня «картонкових» протестів, Володимир Зеленський оголосив про заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на Михайла Драпатого, який обіймав посаду командувача об’єднаних сил ЗСУ. Щоправда, це не було початковою вимогою українців, які вийшли на вулиці через безпідставну відставку міністра оборони Михайла Федорова та чергове перезавантаження главою держави всього Кабміну в парламентсько-президентській республіці. Й попри нещодавню шестигодинну зустріч Зеленського з Федоровим, останній поки не погодився на жодну запропоновану йому посаду й висунув ультиматум.

Хоч всі й намагалися зберегти обличчя і не показувати підкилимної боротьби, дякуючи один одному за службу та роботу, наявність гострого конфлікту між Сирським та Федоровим приховати не вдалося. Навіть Зеленському довелося визнати: «Без мене вони не сідають». За повідомленнями ЗМІ, на закритому засіданні фракції «Слуга народу» минулого тижня президент навіть сказав, що треба звільняти обох. Проте залишення Сирського на посаді пояснив тим, що його просто ні на кого замінити у такий відповідальний момент. Проте, як бачимо, під тиском суспільства, яке вимагає змін, кадри знайшлися.

Як призначення нового Кабміну, яке потягнуло за собою ще й перезавантаження командування ЗСУ, сприйняли наші союзники, та що про це написали західні ЗМІ? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

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The Washington Post починає свою статтю про масштабні кадрові перестановки в українському уряді та армії з певним нерозумінням, адже здавалося, що все було добре, Україна нарешті завоювала довіру у Вашингтоні й демонструє успіхи на фронті, палить російські НПЗ, а тимчасово окупований Росією Крим без пального вже від кінця травня:

«Літній наступ Москви зупинився на більшості ділянок фронту, і Україна повертає свої території. Але раптово минулого тижня Володимир Зеленський розпустив команду, яка здавалася успішною, усунувши свого популярного міністра оборони, прем’єра і, пізно ввечері у вівторок, визнаного головнокомандувача своїх збройних сил».

«Факт — що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна», — заявив серед іншого Володимир Зеленського, оголошуючи про заміну Сирського на Драпатого.

Як згадує CNN, Сирського зокрема критикували за продовження оборони Бахмута за рахунок великих людських жертв. Проте наразі від людей на протестах та в соцмережах лунали закиди про 425-й окремий штурмовий полк «Скеля», вбивство братів Мосейчуків, жорстоке поводження та знущання над мобілізованими, керування армією в ручному режимі, проблеми з ротаціями та інше. На протестах у Києві та інших українських містах люди писали на картонках: «Вова, ти знову обрав совок», «Геть совок», «Дронами, не м’ясом», «Заправляємо ліжка, чи може трансформуємо військо?».

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The New York Times зазначає, що протягом останніх кількох днів окремі командири висловили свою підтримку Сирському, заявивши, що він є єдиним командиром з широким досвідом, щоб керувати військовими операціями по всій країні. Разом із цим, минулого тижня Михайло Драпатий публічно висловився за необхідність впровадження змін та справедливості в армії, і фактично став на бік Михайла Федорова.

«Демонстрації, що відбулися після звільнення Федорова, виявили давню напруженість у війську. За словами солдатів, внутрішня боротьба була надзвичайно небезпечною, бо могла підірвати бойову згуртованість і погіршити кадрову кризу в армії, спонукаючи розчарованих військовослужбовців до дезертирства», — пише в іншій своїй статті NYT.

Навіть колишній головком Валерій Залужний, який обіймає посаду посла в Британії, обірвав мовчання й дописав у соцмережах, що «новому головнокомандувачу ЗСУ буде важко, значно важче, ніж він собі уявляє». Сам Михайло Драпатий оголосив, що начальником Генштабу в його команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ.

«Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та з повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти», — заявив головком ЗСУ, додавши, що президент Зеленський поставив перед командуванням чіткі завдання: продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, а також нарощувати спроможності ЗСУ.

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Старший науковий співробітник Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джек Вотлінг вважає, що політична криза, спочатку представлена президентом Зеленським як зіткнення між Федоровим та Сирським, охоплює суттєві дебати про майбутнє українського способу ведення війни та характер української держави.

«Трагедія цього процесу в тому, що він розгорнувся, коли Україна чинить величезний тактичний тиск на Росію і тим самим купує собі можливість ще більше переважати. Це також паралізувало прогрес у зміцненні обороноздатності України напередодні, ймовірно, суворої зими та потенційної мобілізації у Росії. Для громадянського суспільства України, яке побачило перспективу успішного завершення війни, страх того, що надії України можуть бути задушені сварками еліт, є неприйнятним результатом», — підсумовує Джек Вотлінг.

У тексті про можливість оголошення Путіним другої великої хвилі мобілізації у Росії після виборів до Держдуми 18-20 вересня ТСН.ua вже зазначав, як наприкінці червня Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію впливу на Росію для спонукання до завершення війни.

Це відбулося одразу після серії успішних ударів по російській нафтянці, зокрема по Московському НПЗ, коли кришка з нафтового резервуару, що відлітала, стала справжнім мемом соцмереж, що лише поглибило гостру паливну кризу в Росії. Другим за масштабом впливу став удар по двох складах найбільшого в Росії маркетплейсу Wildberries. Все це викликало бурхливу реакцію росіян у соцмережах, які плачуться, бо втрачають гроші та бізнес. Проте ніхто не пов’язує це з війною Росії проти України.

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Проте, як пише Bloomberg, тепер у рамках будь-якої угоди про припинення війни Путін більше не має наміру повертати частину окупованих територій, які Кремль хоче зберегти як «буферні зони». Йдеться про окуповані райони на півночі Сумської та північному сході Харківської областей поблизу кордону з Росією. За інформацією видання, Москва готова повернутися до переговорів лише після виконання ключового військового завдання — повного захоплення Донецької області — Міноборони РФ обіцяє Путіну завершити цю операцію до кінця 2026 року.

Тож дійсно, як бачимо, новий Кабмін, як і нове командування ЗСУ, починають свою роботу в доволі непростих умовах. Politico у своїй статті зазначає, що українські дронові атаки все більше посилюють тиск на російську економіку, яка «скрипить дедалі голосніше». Саме на нові технологічні та асиметричні методи ведення війни українці покладають величезні надії, асоціюючи їх саме з Михайлом Федоровим. За інформацією низки ЗМІ, він відмовився від нової посади при РНБО і заявив, що готовий повернутися лише на місце очільника Міноборони. А в соцмережах вже лунають заклики до безстрокових акцій.

Дата публікації 11:38, 22.07.26 Кількість переглядів 4 Мадяр повідомив про нові результати операцій МоЛоЧКа та Кримський рубильник: уражено ще десятки цілей

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