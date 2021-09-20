У ЗСУ оцінили загрози можливого повномасштабного вторгнення РФ на територію України

У ЗСУ оцінили загрози можливого повномасштабного вторгнення РФ на територію України

На думку командувача Об'єднаних сил, у найближчій перспективі РФ продовжить вживати гібридні заходи впливу на Україну.

Загроза повномасштабного вторгнення Росії на територію України зберігається. Проте, дія міжнародних санкцій та підтримка України міжнародними партнерами з питань суверенітету та територіальної цілісності суттєво знижують реалізацію розширення агресії з боку РФ.

Про це сказав командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна.

Наєв припустив, що Росія у найближчій перспективі, ймовірно, продовжить вживати гібридні заходи впливу на Україну, зосереджуючи зусилля на підтриманні керованої нестабільної ситуації на Сході, дестабілізації суспільно-політичної ситуації в середині країни та завоювання переваги в інформаційному просторі.

"З огляду на нарощування Росією воєнного потенціалу навколо України та проведення масштабних навчань, у тому числі за наступальною тематикою, загрози повномасштабного вторгнення на територію України зберігаються", - висловився він.

Водночас Наєв наголосив, що українська розвідка постійно аналізує обстановку, а військове командування готове до змін рівня загроз та адекватного реагування на них.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський допустив можливість повномасштабної війни з Росією. Утім, якщо це дійсно станеться, на думку українського лідера, це може стати найбільшою помилкою РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, якщо Росія піде на ескалацію в Україні, може початися нова світова війна. Але він переконаний, що ані українська, ані російська сторони не готові до повномасштабної війни.

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