У ЗСУ озвучили мету росіян на Куп'янському напрямку

Сили оборони близькі до стабілізації ситуації на цьому напрямку.

Армія РФ планує на Куп'янському напрямку вийти на лівий берег річки Оскіл та зайняти плацдарм. Крім того, окупанти намагаються нарощувати спроможності для виходу на Куп'янськ-Вузловий.

Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко, передає РБК-Україна.

За його словами, у порівнянні з минулим роком, коли противник штурмував переважно посадки, зараз вони рухаються хвилями.

"Найскладніший відтинок - це Куп'янщина. Тут противнику поставили завдання в найближчій перспективі вийти на лівий берег річки Оскіл, зайняти плацдарм, нарощувати спроможності для виходу на Куп'янськ-Вузловий", - розповів Федоренко.

Федоренко додав, що на сьогодні титанічними зусиллями Сили оборони близькі до стабілізації ситуації на цьому напрямку.

"Зараз ми спостерігаємо рух противника хвилями. Вони в чистому полі перебігаються від своєї позиції максимально близько до нашої. Один-два добігає, йде наступна хвиля. І так до того часу, поки не збереться штурмова група, яка потім починає тиск на наші позиції", - зазначив військовий.

Додамо, очільник Росії Володимир Путін прагне за будь-яку ціну під час цієї літньо-осінньої кампанії до холодів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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