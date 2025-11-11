У ЗСУ пояснили, як безхатченки можуть потрапити до бойових підрозділів

Безхатько / © pixabay.com

Участь у бойових діях для людей, які втратили житло та соціальний статус, є не просто виконанням військового обов’язку, а шансом відновити свою людську гідність.

Про це заявив начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр Денис Швидкий в ефірі День.LIVE.

«Участь у війні для безхатченків — не про статус, а про шанс відновити свою гідність, — сказав він.

Начальник відділення рекрутингу наголосив, що до підрозділу така людина не потрапляє одразу. Спершу відбувається медогляд, потім навчальний центр і щонайменше два місяці бойової підготовки. І тільки після цього — рішення про участь у бойовій роботі.

«Не буде так, що людина потрапила в ЗСУ і її одразу кинули в бойовий підрозділ виконувати якісь завдання. У нас буде час навчити її подивитися, розуміти: чи може вона служити, чи не може, є загрози, чи немає», — пояснив Швидкий.

Нагадаємо, раніше заступник командира 3 армійського корпусу Дмитро Кухарчук «Сліп» заявив про те, що працівники ТЦК та СП дедалі частіше привозять до навчальних центрів безхатьків. Він назвав це «поганим сигналом, про який потрібно говорити, аби настали зміни».