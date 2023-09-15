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Мінус офіцери й командири: у ЗСУ показали черговий удар по окупантах

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Мінус офіцери й командири: у ЗСУ показали черговий удар по окупантах

Удар по окупантах / Фото Максима Жоріна

Українські військові продовжують давати гідну відсіч російським загарбникам, які прийшли на нашу землю.

Так, під час боїв за Андріївку ЗСУ  вдалося знищити чимало окупантів. Зокрема, "мінуснули" не лише звичайних солдатів, а й офіцерів та командирів. 

Відео оприлюднив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

У ЗСУ показали черговий удар по окупантах

У ЗСУ показали черговий удар по окупантах

"Один з таких епізодів: російський офіцер намагається втекти з позицій, але у FPV-дрона протитанкового батальйону Третьої штурмової на нього свої плани", – іронічно підкреслив воїн.

Нагадаємо, в Україні ліквідували командира російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (7-а дивізія ВДВ) Василя Попова. Це уже другий командир цього полку.

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Дата публікації
Перегляди
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