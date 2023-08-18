У ЗСУ показали "свіжий" удар по окупантах – потужне відео

У Силах оборони показали, як танкісти 33-ої окремої механізованої бригади завдають вогневого ураження по ворожих позиціях.

Відео оприлюднив "СтратКом ЗСУ".

Військові показали черговий удар по окупантах

Маємо надію, що окупанти зазнали нищівних втрат. Слава ЗСУ!

Раніше наші бійці показали унікальні кадри нічних штурмів під час зорепаду Персеїди. Як відзначають захисники сучасна війна показує, що більшість штурмів противник починає саме під покровом ночі. Саме тому пріоритет – бути готовими відбити й завдати нещадних ударів за будь-яких умов, чи у світлу пору доби, чи в умовах обмеженої видимості.

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