У ЗСУ показали удар артилеристів по позиціях окупантів (відео)

Артилерійські підрозділи 3-ої окремої танкової "Залізної бригади" разом із аеророзвідкою вдарили по позиціях окупантів. Внаслідок прильоту постраждали: російська техніка, блок-пост ворожої армії та жива сила противника.

Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

У ЗСУ показали удар артилеристів по позиціях окупантів

Оприлюднені кадри можуть свідчити про те, що окупанти зазнали серйозних втрат. Нічого дивного, бо саме такий фінал чекає на кожного, хто прийде на українську землю. На щастя, це чітко доводять наші потужні ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові знищили ворожу техніку й живу силу противника у Луганській області. Відпрацювали бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

Читайте також: