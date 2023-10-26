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У ЗСУ показали удар артилеристів по позиціях окупантів (відео)

У ЗСУ показали удар артилеристів по позиціях окупантів (відео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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3592
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У ЗСУ показали удар артилеристів по позиціях окупантів (відео)

ЗСУ вдарили по позиціях росіян / Фото: СтратКом ЗСУ

Наші бійці продовжують цілеспрямовану ліквідацію особового складу й техніки ворога

Артилерійські підрозділи 3-ої окремої танкової "Залізної бригади" разом із аеророзвідкою вдарили по позиціях окупантів. Внаслідок прильоту постраждали: російська техніка, блок-пост ворожої армії та жива сила противника.

Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

У ЗСУ показали удар артилеристів по позиціях окупантів

У ЗСУ показали удар артилеристів по позиціях окупантів

Оприлюднені кадри можуть свідчити про те, що окупанти зазнали серйозних втрат. Нічого дивного, бо саме такий фінал чекає на кожного, хто прийде на українську землю. На щастя, це чітко доводять наші потужні ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові знищили ворожу техніку й живу силу противника у Луганській області. Відпрацювали бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

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