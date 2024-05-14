У ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації зі сходу

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації зі сходу.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Такоє існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.

Через це у низці областей оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що раніше Генштаб представив нічне зведення щодо того, що відбувається на напрямках бойових дій.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, на Харківщині ввечері 13 травня кількість бойових зіткнень збільшилася до 13-ти.

Тим часом за даними експертів Deepstate, росіяни хочуть закріпитися в Глибокому у Харківській області.

Раніше Генштаб повідомив, що на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви ЗСУ. Там тривають два бойові зіткнення.

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