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У ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації зі сходу

У ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації зі сходу

Українців попередили про ворожу авіацію

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації зі сходу.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Такоє існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій. 

Через це у низці областей оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, що раніше Генштаб представив нічне зведення щодо того, що відбувається на напрямках бойових дій

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, на Харківщині ввечері 13 травня кількість бойових зіткнень збільшилася до 13-ти.

Тим часом за даними експертів Deepstate, росіяни хочуть закріпитися в Глибокому у Харківській області.

Раніше Генштаб повідомив, що на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви ЗСУ. Там тривають два бойові зіткнення.

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