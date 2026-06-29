У ЗСУ потролили Путіна після заяви про «захоплення» міста в РФ: «Ми працюємо»

Володимир Путін / © ТСН

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Угруповання об’єднаних сил висміяло конфуз Путіна про те, що його армія «захопила» російське місто Старий Оскол у Бєлгородській області замість української річки, та пообіцяло працювати над просуванням до цього міста.

Про це йдеться у заяві Угруповання об’єднаних сил.

Вони в іронічному тоні написали, що ми «заперечуємо заяву російського Володимира Путіна про нібито оточення військ ЗСУ у Старому Осколі».

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«На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташоване на північному сході Білгородської області РФ. Втім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам», — зазначили українські військові та запропонували Путіну «вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку».

Публічний конфуз Путіна — що відомо

Напередодні диктатор Росії, коментуючи ситуацію на фронті в Україні, зганьбився. Він заявив про «оточення» українських сил біля Старого Оскола у Бєлгородській області. Найімовірніше, очільник Кремля мав на увазі річку Оскіл у Харківській області, що поблизу Куп’янська. Саме в цьому районі тривають активні бойові дії та російські війська намагаються просунутися вперед.

Цікаво, що російські провоєнні Telegram-канали та пропагандистські ЗМІ масово поширили слова Путіна без будь-яких уточнень або виправлень.

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