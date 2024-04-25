У ЗСУ повідомили, коли Росія знову може вдатися до масованих ударів по Україні

Агресорка Росія може знову завдати масованих ударів по Україні після того, як прибуде озброєння з пакета нової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ворог підступний і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Зокрема, до масованої атаки до прибуття ще озброєння від наших міжнародних партнерів",- розповів він.

Євлаш зауважив, що про високу загрозу масованих атак попереджує і американський Інститут вивчення війни. Саме тому, наголошує представник ПС, не можна відкидати того, що окупанти застосують ракети, безпілотники та інше озброєння для ударів. Окрім того, важливим є ще той факт, що росіяни постійно намагаються змінювати свою тактику,

"Намагається підшуковувати різні терміни, бити в різний час різними засобами. Тому наша задача зараз просто приготуватися і чекати коли ми вже отримаємо посилення наших систем ППО і не тільки", - додав Євлаш.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також конфіскацію активів РФ.

Президент США Джо Байден вже підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.

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