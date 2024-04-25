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У ЗСУ повідомили, коли Росія знову може вдатися до масованих ударів по Україні

У ЗСУ повідомили, коли Росія знову може вдатися до масованих ударів по Україні

Ракетна атака РФ по Україні. Колаж ТСН.ua

Про високу загрозу масованих атак попереджують низка міжнародних організацій.

Агресорка Росія може знову завдати масованих ударів по Україні після того, як прибуде озброєння з пакета нової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ворог підступний і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Зокрема, до масованої атаки до прибуття ще озброєння від наших міжнародних партнерів",- розповів він.

Євлаш зауважив, що про високу загрозу масованих атак попереджує і американський Інститут вивчення війни. Саме тому, наголошує представник ПС, не можна відкидати того, що окупанти застосують ракети, безпілотники та інше озброєння для ударів. Окрім того, важливим є ще той факт, що росіяни постійно намагаються змінювати свою тактику,

"Намагається підшуковувати різні терміни, бити в різний час різними засобами. Тому наша задача зараз просто приготуватися і чекати коли ми вже отримаємо посилення наших систем ППО і не тільки", - додав Євлаш.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також конфіскацію активів РФ.

Президент США Джо Байден вже підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.

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