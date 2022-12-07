У ЗСУ пояснили, чи можуть мобілізованих без військового досвіду відправити на передову

У Збройних силах України розповіли, скільки часу навчають мобілізованих без військового досвіду.

Про це розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, інформує "НВ".

Горбач наголосив, що насамперед до війська забирають осіб із досвідом проходження військової служби. Такі бійці можуть направлятися безпосередньо до бойових військових частин.

"Решта військовозобов'язаних запасу, які не проходили до цього військової служби, можуть бути призвані тільки до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки", – зазначив представник Командування Сухопутних військ.

За його словами, підготовка триває щонайменше 1 місяць. Якщо йдеться про складніші спеціальності, то може бути і довший термін – інколи навіть понад два місяці. І тільки після цього мобілізовані направляються до військових частин.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нагадаємо, Верховна Рада 16 листопада подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.

У ЗСУ попередили, що можуть посилити мобілізацію в разі загострення ситуації на фронті. Водночас міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заспокоїв, що наразі Збройним силам вистачає добровольців, тому повістки на блокпостах не роздаватимуть.

У Командуванні Сухопутних військ своєю чергою пояснили, які категорії українців найчастіше призивають на службу.

Раніше ТСН.ua писав, яку інформацію потрібно знати, коли хтось з рідних, близьких іде на війну.

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