У ЗСУ пояснили, чому не вдався наступ в районі Роботиного

На жаль, ЗСУ не вдався наступ в районі Роботиного. Окупанти підготували серйозну систему оборонних ліній.

Про це у межах проєкту "Спостережний пост" сказав заступник начальника штабу з бойового управління 118-ї окремої механізованої бригади Ілля Матвійчук.



"У противника було багато часу, щоб підготувати свої позиції. Вони закріпилися там ще в березні 2022 року і постійно нарощували свою потужність як в особовому складі, так і в інженерних загородженнях, мінно-вибухових загородженнях. В них було достатньо часу провести там свою лінію, навіть не одну – декілька ліній оборони. Досить потужну таку систему", – каже він.

При цьому з українського боку, за його словами, не було зведено відповідних оборонних ліній.

"Ми готувалися іти вперед. Дуже були амбітні плани, але не так сталося, як гадалося", – резюмував Матвійчук.

Раніше йшлося про те, що після п'яти днів безперервних ворожих штурмів, українським воїнам вдалося змусити окупантів відійти від Роботиного.

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