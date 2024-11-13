У ЗСУ пояснили, чому збільшили терміни базової підготовки мобілізованих

В Україні подовжили терміни базової підготовки мобілізованих. Це пов'язано зі збільшенням кількості різного озброєння, яке має Україна.

Термін базової військової підготовки мобілізованих збільшили через розширення номенклатури зброї та необхідність опанування нових навичок.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі День.LIVE.

За його словами, додаткові два тижні потрібні для вивчення протидії безпілотникам, роботи в команді, навчання поводження з гранатометами, мінометами та засобами РЕБ, особливо в умовах окопної війни.

"Зараз використовується значно більше різновидів безпілотників порівняно з початком війни. Також Україна почала отримувати багато зброї від союзників, яку треба опановувати", - пояснив Тимочко.

Голова Ради резервістів не виключає подальшого збільшення терміну підготовки до двох місяців - рівня, який був до повномасштабного вторгнення. Він також нагадав, що минулого року союзники підготували 50 тисяч українських військових, і цього року ця кількість "тільки прогресувала".

"І все більше людей зараз з'являється, які до моменту мобілізації жодних навичок, жодної практики взаємодії з військовими не мали. І це теж враховується. І розуміємо, якщо є можливість продовжити час навчання, то це варто робити", - додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Особливу увагу Тимочко звернув на загальну підготовку населення, яка планується з нового року.

"Щоб усі чоловіки від 18 до 25 років пройшли базову професійну підготовку - це правильніше. Люди живуть цивільним життям, але за потреби їх можна призивати. Їм уже не потрібно з нуля вчитися", - підкреслив він.

Нагадаємо, від 1 листопада навчальні центри всіх складових Збройних сил України перейшли на програму базової загальновійськової підготовки тривалістю 1,5 місяця замість 30 днів, як було раніше.

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