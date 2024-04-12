У ЗСУ пояснили необхідність мобілізації: ворог перевищує в особовому складі у 7-10 разів

Збройним силам Україні необхідно поповнення особового складу, адже ворог має перевагу у 7-10 разів.

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Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль, інформує DW.

"Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких — по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту", - сказав генерал.

Він зазначив, що ситуація складана і бригада, яка мала б обороняти до 15 кілометрів фронту, через недоукомплектування може тримати лише п'ять, а іноді й менше кілометрів.

"Тому замість одної бригади ми змушені ставити три. А ці дві бригади могли б бути у тиловій смузі, де особовий склад міг перепочити, доукомплектуватися, отримати зброю, пройти нормальну підготовку, щоб замінити ту бригаду або створити ударне угруповання. Тому я дуже прошу, прийміть цей закон — він нам дуже потрібен. Ми тримаємо оборону з останніх сил", - зазначив Содоль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на військовозобов'язаних українців чекають нові обов'язки.

Крім того, ми раніше інформували, що зміниться після набуття чинності новим законом про мобілізацію.

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