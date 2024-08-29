У ЗСУ пояснили, що робитимуть росіяни у разі захоплення Покровська

Російські війська не зупиняться на Покровську. Якщо їм вдасться захопити місто, то наступними цілями окупантів стануть Часів Яр та вихід до Краматорська, Слов'янська Костянтинівки, Дружківки.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, пише "РБК-Україна".

"Росіяни не припинять тиск. "Це така ілюзія, що якщо росіяни зайдуть у Покровськ.... Якщо зайдуть – це ще питання чи зайдуть, чи навіть підійдуть. То вони нібито там зупиняться для перегрупування. Ні. Ми бачили по Авдіївці, Очеретиному... Вони, на жаль, не зупиняються", – запевнив він.

Інтенсивність боїв зберігатиметься

Як зазначив Тимочко, Часів Яр – це вихід в сторону агломерації міст Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. "Це по суті напрямок, який закладався з самого початку задуму. Типу це був напрямок північний для того, щоб охопити вже з півночі Донецьку область", – зазначили в Сухопутних військах.

Це стратегічний задум ворога, наголошує Тимочко, який він вже давно намагається втілити.

Що ж до ризиків, то Часів Яр ворог намагався зайняти давно. Майже рік ведуться бойові дії. "Завжди ворог заявляв, що "от-от, ще трішки й захопить". Я не скажу, що ситуація там різко покращується. Але ми маємо розуміти, що Донецька область – це єдина область, де росіяни ще мають тактичного рівня перевагу чи де вони змогли сконцентрувати таку кількість військ, що вони мають, скажімо, потенціал для просування", – сказав Тимочко.

Він констатував: ані Харківська область, ані Запоріжжя вже не є активною ділянкою фронту для росіян. Вони взагалі все більше будуть зараз змушені зменшувати й зменшувати інші напрямки. "Донецька область – це для Путіна та область, яку він сподівається зайняти. Він розуміє, що армія його зупиниться, щоб обґрунтувати, мовляв, "ми виконали одну з цілей "СВО", зайняли Луганську, Донецьку області, "всіх переможемо, зараз відпочиваємо", – стверджує військовий.

Також він акцентував, що це крайня спроба російського диктатора показати, що він буцімто ще може контролювати ситуацію без оголошення масштабної мобілізації.

Нагадаємо, через просування російських окупантів на Покровському напрямку та наближення лінії зіткнення у місті Покровськ Донецької області від 2 вересня не працюватимуть банки.

Читайте також: