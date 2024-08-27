У ЗСУ пояснили, що відбувається в районі Часового Яру

Росіяни не полишають спроб досягти успіхів в районі Часового Яру. Там щодня ворогом здійснюються штурмові дії.

Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков.

Як зауважив військовий, напередодні спостерігалося від 10 до 20 штурмових дій за день. Сьогодні показник дещо менший, втім інтенсивність залишається на рівні.

"Ворог намагається прорвати нашу оборону, яка йде по каналу. Залучає всі наявні в нього артилерійські системи вогневого ураження, працює й повітряна складова. Однак атаки ми відбиваємо, ворог зазнає тяжких втрат", – розповів Калашніков.

Він додає, що армія РФ не змінює напрямки своїх штурмів. Окупанти намагаються штурмувати ЗСУ "в лоб". Йдеться про Калинівське, де канал йде під землю.

"Дуже посилені тут атаки. Також на південному фланзі ворог намагається зайти за канал – йому це не вдається. І продовжуються штурмові дії там, де Кліщіївка, Андріївка. Вони тримаються", – підсумував Калашніков.

Раніше йшлося про те, що на Покровському напрямку армія РФ зосередила всі свої боєздатні підрозділи. Якщо не вдасться втримати Покровськ у Донецькій області, то буде приречений і Часів Яр.

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