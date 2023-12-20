У ЗСУ пояснили, що змінить зниження мобілізаційного віку з 27 до 25

Молоді та освідчені люди дуже потрібні у війську на командні та логістичні посади.

Зниження мобілізаційного віку чоловіків з 27 до 25 років дозволить збільшити спектр здорових військових у Збройних силах.

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Про це в етері телемарафону заявив голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

"З другої сторони як правило 25-річні юнаки і старше — це юнаки, які закінчили університети. Це як правило особи, які за останніми програмами закінчували навчання і їм абсолютно легше буде адаптовуватися в армії. Їм буде абсолютно легше стати на посади, скажімо, тих самих операторів безпілотників, працівників в комп'ютерній сфері в армії, бо насправді айті-працівники дуже затребувані", - сказав Тимочко.

Крім того, молоді та освічені люди потрібні на керівних посадах у війську, у штабах та на логістично-управлінських.

"Це люди сучасні, які добре орієнтуються з комп'ютером, з програмним забезпеченням, це люди, які звикли ще бути в русі, вже себе зреалізували, або почали себе реалізовувати. Чи це змінить мобілізацію? Та ні, не змінить. Все одно, це порівняно невелика кількість людей", - сказав він.

На його думку, мова йде приблизно про 100 тисяч громадян.

"Скільки з них буде придатними – я думаю, ще менше. Бо дехто одружений і має декілька дітей інші є доглядальниками когось там з батьків може мають інвалідність", - сказав Тимочко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський озвучив, у скільки Україні стане мобілізація.

Крім того, ми раніше інформували, що Дикий відповів, чи можливо здійснити мобілізаційний план Зеленського.

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