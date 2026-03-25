У ЗСУ працюють над механізмом демобілізації: стали відомі деталі

В українській армії наразі опрацьовується механізм демобілізації. Вона відбуватиметься максимально справедливо та враховуватиме різні чинники.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов, повідомляє «Укрінформ».

«Ми не зможемо всіх звільнити одночасно, але механізм, як це робити, які категорії будуть підпадати, — це опрацьовується. Всі розуміють, що без цього буде дуже тяжко далі», — наголосив він.

Шаповалов наголошує, що затяжна війна виснажує, але разом з тим боронити країну «треба доти, доки Росія не зупиниться».

За його словами, визначені кінцеві терміни служби у контрактах вже вказуються, однак для мобілізованих це питання «треба розглядати в іншому ракурсі».

«Треба той підрозділ чи військову частину, наприклад, замінити. Якщо всі мобілізовані, то звісно, ми не можемо їх одночасно взяти і звільнити, треба, щоб хтось зайняв це місце. Як це робити, як це буде працювати, які категорії підуть першими, а які залишаться і їм буде надана змога (звільнитися — Ред.) в другу чергу — ось цей весь механізм уже випрацьовується», — розповів командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в Україні готують важливі зміни щодо мобілізації. З його слів, вже у квітні будуть напрацювання Міноборони, яке працює над пропозиціями щодо справедливої мобілізації. Пізніше винесуть на детальне обговорення.