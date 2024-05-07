У ЗСУ прокоментували логістику ворога Кримським мостом: "Росіяни бояться, що він не витримає"

Кримський міст може не витримати навантаження після того, як отримав пошкодження.

Росіяни не використовують Кримський міст для своєї логістики в повному обсязі. Вони відчувають хвилювання з приводу того, що споруда може не витримати.

Про це начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук сказав в ефірі "Еспресо".

Інформацію про наявність побоювань у ворога підтверджують і російські телеграм-канали. Як відомо, після вдалої операції СБУ й ВМС, в результаті чого було завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці в повному обсязі фактично унеможливлена.

"Наразі ворог не використовує в повному об'ємі цей інструмент для логістики, проте це не заважає йому перекидати особовий склад вантажівками або деякі зразки озброєння. Наприклад, причіпна артилерія може проїхати або оперативно-тактичний ракетний комплекс типу "Іскандер" теж може проїхати по мосту. Але ешелони з броньованою технікою там спостерігалися дуже давно", – зауважив Плетенчук.

Нагадаємо, Росія перейшла на використання сухопутних маршрутів на окупованій території України для постачання військ на фронті. Після неодноразових атак України на Керченський міст, який з'єднує материкову Росію з Кримом, рух транспорту мостом практично відсутній.

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